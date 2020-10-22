موديلات سيارات تسلا.. مقارنة بالصور بين أشهر 4 طرازات

تخطت منافسة سيارات تسلا الكهربائية الماركات الأخرى، وأصبحت تنافس نفسها بما تقدمه من مجموعة مميزة من السيارات بقدرات مميزة للأسواق.

وقدم موقع "إنسايد إي في" المختص بأخبار السيارات الكهربائية، مقارنة مميزة، جمعت بين أبرز 4 موديلات تطرحها تسلا للبيع بالأسواق بمختلف الفئات التابعة لها.

وهذه الموديلات هي موديل S والفئات التابعة له، وموديل Y والفئات التابعة له، وموديل 3 والفئات التابعة له، وموديل X والفئات التابعة له.

وتمحورت المقارنة حول نطاق السير لكل طراز والفئات التابعة له، والتكلفة الرسمية ومعدل التسارع لكل طراز من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة.

ضمن المقارنة بدأ الموقع بطراز تسلا موديل 3، والفئة التابعة له Standard Range Plus، التي تتوفر بنسختها لعام 2020 الحالية بسعر 39,190 دولارا، ويصل نطاق سيرها لـ263 ميلا كحد أقصى لشحن بطارياتها، مع معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 5.3 ثانية.

من بعدها ضمن القائمة من فئات موديل 3، جاءت فئة Long Range AWD التي تتوفر بنسختها 2020 بتكلفة 48,190 دولارا، ويمكنها السيرة حتى مسافة 353 ميلا كحد أقصى لشحن بطاريات السيارة، مع معدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.2 ثانية.

ومن الفئات التابعة لموديل 3 من تسلا، جاءت ضمن المقارنة فئة Perf.LR AWD، لعام 2020، التي تتوفر بسعر 56,190 دولارا، ويمكنها السير حتى مسافة 315 ميلا كحد أقصى لشحن البطاريات، ويمكن لهذه الفئة التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.1 ثانية.

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من بعدها انتقل الموقع لموديل S والفئات التابعة له من تسلا، وبدأ بفئة Long Range Plus، التي تتوفر من الطراز بسعر 70,620 دولارا، وتحظى بنطاق سير 402 ميل كحد أقصى لشحن البطاريات، وتتوفر بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.7 ثانية.

من بعدها ذكر الموقع فئة Performance LM التابعة أيضا لموديل S من تسلا، والتي تحظى بنطاق سير حتى 387 ميلا كحد أقصى لشحن البطاريات وتتوفر بسعر 93,190 ألف دولار، وتتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.3 ثانية.

انتقل الموقع بعد ذلك لموديل X من تسلا والفئات التابعة له، وأفاد بأن الطراز يتبعه فئتان، الفئة الأولى هي Long Range Plus، بسعر 81,190 دولارا، ونطاق سير 371 ميلا، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.4 ثانية.

الفئة الثانية التابعة لموديل X، هي فئة Performance LM التي تتوفر بسعر 101,190 دولارا، ونطاق سير 341 ميلا بحد أقصى، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 2.6 ثانية.

اختتم موقع "انسايد إي في" المقارنة بموديل Y من تسلا، الذي تتبع فئتان، الأولى باسم Long Range AWD، بنسختها لعام 2020، وتتوفر بتكلفة 51,190 دولارا، بنطاق سير 326 ميلا ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 4.8 ثانية.

ثم فئة Perf.LR AWD، التابعة لموديل Y أيضا، وتتوفر بسعر 61,190 دولارا، ونطاق سير 303 أميال كحد أقصى لشحن البطاريات، ومعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 3.5 ثانية.



