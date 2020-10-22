ميتسوبيشي تطرح إكليبس كروس الهجينة

كتب: باسل الحلواني

طرحت عملاق صناعة السيارات اليابانية ميتسوبيشي، عن الموديل الجديد من سيارتها إكليبس كروس، والذي شهد توسع برنامج أنظمة الدفع من خلال طرح النسخة الهجين Plugin.

وينضم لبرنامج دفع السيارة النسخة الهجين Plugin، والتي تتألف من محرك رباعي الأسطوانات مع

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محرك كهربائي على كل محور، وتبقى السيارة معتمدة على محرك البنزين سعة 5ر1 لتر بقوة 120 كيلووات/163 حصان، فضلا عن النسخة المعتمدة على محرك الديزل بقوة 148 حصان.

وتظهر السيارة الجديدة بملامح جديدة على المقدمة والمؤخرة والتي زادت من أناقتها، ومن المكونات التي شهدت أعمال التحسين شبكة المبرد و المئزر الأمامي والكشافات.

وتعتمد المقصورة الداخلية ذات المظهر الداكن على بعض الأسطح وحليات الزينة المطلية باللون الفضي، ومن التجهيزات التي تزخر بها السيارة شاشة قياس 8 بوصة في لوحة القيادة، واللوحة اللمسية على الكونسول الأوسط.