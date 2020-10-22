طرح نسخة جديدة من هوندا CR-V أمامية الدفع

كتب: باسل الحلواني طرحت شركة النيل للتجارة والهندسة، وكيل علامة هوندا فى مصر، عن فئة جديدة من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات CR-V. وتسمى الفئة الجديدة LX، من السيارة التي تعتمد على نظام دفع أمامي، 649 ألف جنيه. التي تعتمد على نظام دفع أمامي، 649 ألف جنيه. Advertisements فيما تتوافر الفئة الأعلى EX التي تتوافر بنظام دفع كلي بسعر 763 ألف جنيه. 763 ألف جنيه. جدير بالذكر أن الفئة الجديدة تتوافر بنفس عوامل السلامة والأمان لفئة الدفع الكلي، كما يتم طرح هذه الفئة أيضًا بنظام مساعدة على الصعود على المنحدرات، ونظام مساعدة على المرونة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS.

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