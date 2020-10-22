سباق تسارع بين ماكلارين 720S وبورشه تايكان: من ينتصر؟

الخليج ٣٦٥ نت – قام عشاق سباقات السرعة مؤخراً بإجراء سباق تسارع مثير وشرس بين السيارة الخارقة ماكلارين 720S، والتي تعتبر واحدة من أفضل السيارات الإنتاجية حالياً في سباقات التسارع، ومنافستها سيارة بورشه تايكان توربو S الكهربائية، والتي تتميز بتسارعها الرهيب، فمن المنتصر؟



تستمد بورشه تايكان قوتها من محركين كهربائيين بقوة 750 حصاناً، مع 1050 نيوتن- متر من عزم الدوران، وبقدرة على التسارع من 0-100 كلم في 2.8 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 260 كلم/سا، ويبلغ وزنها 2,295 كجم.



في المقابل، نجد منافستها الخارقة ماكلارين 720S سبايدر تعتمد على محرك V8 مزدوج التوربو سعة 4 لترات، بقوة 710 أحصنة، وعزم دوران 770 نيوتن-متر، وبقدرة على التسارع من 0-100 كلم خلال 2.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 341 كلم/سا، ويبلغ وزنها 1,332 كجم فقط.



عند المقارنة بين السيارتين القويتين نجد أن ماكلارين 720S تتمتع بميزة وزنها المنخفض، لكن بورشه تتميز بقوتها الأكبر وعزم دورانها الأعلى بفضل محركاتها الكهربائية، لذا فمن المتوقع أن نشاهد سباق تسارع قوي ومثير.