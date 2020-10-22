تعرف على خطوات حجز موعد إلكتروني عبر منصة أبشر

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، طريقة حجز موعد إلكتروني عبر منصة أبشر لمراجعة إدارات المرور بالمملكة. وبينّت إدارة المرور أن حجز الموعد يتم من خلال الخطوات التالية: الدخول إلى حساب المستفيد في منصة أبشر.

اختيار المواعيد.

ثم المرور.

ثم حجز موعد جديد.

اختيار الخدمة المطلوبة واختيار الفرع (يتم اختيار وقت وتاريخ الموعد ثم تأكيد ذلك لتظهر تذكرة الموعد).

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