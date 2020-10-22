المرور يوضح خطورة تناول الأدوية أثناء قيادة السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – حذرت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من خطورة تناول بعض الأدوية والعقاقير التي قد تسبب النعاس أثناء قيادة السيارة. وأوضحت إدارة المرور أن بعض الأدوية والعقاقير خطيرة للغاية لأنها تؤثر على نشاط وانتباه السائق أثناء القيادة، وجاء في التغريدة: “لسلامتك؛ قبل القيادة تأكد من الآثار الجانبية للأدوية، خصوصاً التي تسبب النعاس”.

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