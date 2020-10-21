قصور متنقلة.. السيارات الأكثر فخامة في العالم

بقدر ما تتمتع به من قدرات مميزة، تحظى السيارات ضمن هذه القائمة، بأفخم صالون داخلي، من بين كافة الموديلات المتوفرة حاليا للبيع بالأسواق.

والتي جمعها موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات وكشف ما تتميز به صالوناتها الداخلية من سبل راحة، ورحابة وتقنيات متطورة تجعل منها قصور متنقلة.

وضمن القائمة جاء طراز Pagani Huayra، الذي يعتبر أكثر السيارات الرياضية التي تتمتع بصالون داخلي فخم، يشمل مقاعد مصنعة من أفخم الجلود.



ومن بعده جاء طراز مازيراتي Quattroporte Collezione Cento الذي يتمتع بصالون داخلي فخم، يضم مقاعد فخمة ومنظومة تقنية مميزة تتمتع بأجهزة تكنولوجية باهظفة الثمن من ضمنها جهاز أبل iPod ضمن الكماليات.

ضمن القائمة، جاء طراز آخر باسم Spyker C8 Aileron، كشف عنه موقع "هوت كارز" لما يتميز به من صالون داخلي فخم، ومن أبرز ما يميزه أن صالونه الداخلي صنعت منه أجزاء داخلية من خامة الألومينيوم الفخم بالكامل، والمقاعد مصنعة من جلود Hushlof الفاخرة.

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ومن ماركة بينتلي البريطانية الشهيرة بتصنيعها لسيارات فخمة، ضمت القائمة، موديل Bentley Mulsanne، الذي يعد من الداخل بمثاثبة قصر متنقل، لما يتمتع به صالونه الداخلي من رحابة وفخامة وتقنيات تكشف عنه الصورة التي نشرها الموقع، وتبرز تزويد المقاعد الخلفية بأجهزة تابلت لوحية مزودة بلوحة أزرار، بالإضافة لشاشات عرض مثبتة في خلفية المقاعد الامامية.

من بعده ضمن القائمة جاء من ماركة بي إم دبليو، طراز 7 Series الذي يتمتع من الداخل بدرجة عالية من الفخامة، ومما يميز صالونه الداخلي، تمتعه بمنظومة تهوية مركزية، يمكن من خلالها ضخ عطور من 8 أنواع تعطر الجو داخل السيارة، بالإضافة للتقنيات المتطورة وخامات الجلود الفخمة التي صنعت منها مقاعد الطراز.

ومن ماركة ألفا روميو، جاء ضمن قائمة "هوت كارز" طراز Giulia Quadrifoglio، الذي يميز صالونه الداخلي القدرات التقنية المميزة به، وتشمل شاشة عرض كبيرة مخصصة للسائق بقياس 8.8 بوصة، والمقاعد المغطاة بجلود من أفخم الأنواع على حد ذكر الموقع.

والأمر نفسه بطراز آخر جاء ضمن القائمة، هو طراز أودي Q7، الذي يتمتع بكافة سبل الراحة والترفيه من الداخل، والتي تشمل نظام صوتي مكون من 23 سماعة مكبرة، ومقاعد مغطاة بأفخم أنواع الجلود ومزودة بأنظمة تدفئة.



