موجز الخليج 365 للسيارات.. أول لقطات هامر وجيل جديد من باسات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيارات الخليج 365 الأربعاء 2020/10/21 10:43 م بتوقيت أبوظبي الأربعاء 2020/10/21 10:43 م بتوقيت أبوظبي

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي. كشفت شركة بي إم دبليو النقاب عن سيارتها 330is G20 التي يقتصر إنتاجها على 230 نسخة فقط. Advertisements بعد طول انتظار ، أزاحت شركة GMC الستار عن الجيل الجديد المرتقب من سيارات هامر بالمحرك الكهربائي والمخصصة للطرح عام 2022. كشفت شركة فولكسفاجن عن مواصفات الجيل الجديد من طراز "باسات" والمقرر طرحه العام المقبل ضمن فئة السيدان. السيارات الرياضية الخارقة غالبا ما تتمركز المحركات بها لحجمها العملاق بالمنطقة الخلفية من السيارة، ومن أمثلة ذلك الموديلات الرياضية التي تطرحها ماركات بوجاتي و لامبورجيني وأيضا مكلارين.

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