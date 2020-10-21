بمحرك أمامي.. قائمة أسرع 10 سيارات رياضية خارقة في الأسواق

السيارات الرياضية الخارقة غالبا ما تتمركز المحركات بها لحجمها العملاق بالمنطقة الخلفية من السيارة، ومن أمثلة ذلك الموديلات الرياضية التي تطرحها ماركات بوجاتي و لامبورجيني وأيضا مكلارين.

ورغم ذلك، يتوفر بسوق السيارات مجموعة مميزة من السيارات الرياضية الخارقة، التي تعمل بمحركات FRONT-ENGINE يتمركز بالمنطقة الأمامية من السيارة كغالبية السيارات التقليدية.

وجمع موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات أبرز الموديلات الرياضية العاملة بمحرك أمامي، وبدأ قائمته بطراز نيسان GT-R الرياضي الشهير، العامل بمحرك front-engine، تصل سرعته القصوى لـ195.7 ميل في الساعة.



ومن مرسيدس، جاء ضمن القائمة موديل AMG SLS Black Series من أبرز السيارات الرياضية العاملة بمحرك "فرونت – إينجن"، تصل سرعته القصوى لـ 196 ميل في الساعة.

من بعدها جاء ضمن القائمة طراز LFA من ماركة لكزس اليابانية، والذي يتوفر بمحرك "فرونت – إينجين"، تصل سرعته القصوى لـ202 ميل في الساعة، ويعمل بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميل في الساعة خلال 3.7 ثانية.

من ماركة مازيراتي الإيطالية، جاء ضمن القائمة، موديل Quattroporte Trofeo الذي يتوفر بمحرك "فرونت – إينجين"، تصل سرعته القصوى لـ202.6 ميل في الساعة، ذو معدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميل في الساعة خلال 4.5 ثانية.

من بعده جاء ضمن قائمة موقع "هوت كارز"، طراز دودج Viper SRT، العامل بمحرك "فرونت – إينجين"، وتصل سرعته القصوى لـ206 ميل في الساعة، ويتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميل في الساعة خلال 3.5 ثانية.

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لحقه بالقائمة، من ماركة فيراري، موديل 599 GTO العامل بمحرك "فرونت – إينجين"، تصل سرعته القصوى لـ208 ميل في الساعة، ويتمتع بمعدل تسارع منص فر حتى سرعة 62 ميل في الساعة خلال 3.35 ثانية.

ثم ذكر من بعده موقع "هوت كارز" ضمن القائمة، طراز أستون مارتن DBS Superleggera العامل بمحرك "فرونت – إينجين"، تصل سرعته القصوى لـ211 ميل في الساعة، ويتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميل في الساعة خلال 3.5 ثانية.

ومن فيراري أيضا، جاء ضمن القائمة، طراز 812 Superfast العامل بمحرك "فرونت – إينجين"، تصل سعرته القصوى لـ211.3 ميل في الساعة، ويتمتع بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميل في الساعة خلال 2.9 ثانية.

وموديل أخر من موديلات كورفيت جاء ضمن القائمة، هو طراز Corvette ZR1 العامل بمحرك فرونت إينجين، تصل سرعته القصوى لـ212 ميل في الساعة، مع معدل تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميل في الساعة خلال 2.85 ثانية.

اختتم الموقع القائمة، بطراز أستون مارتن One-77 العامل بمحرك "فرونت إينجن" هو الأقوى ضمن هذه القائمة، تصل سرعته القصوى لـ220 ميل في الساعة.



