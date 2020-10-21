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الخليج ٣٦٥ نت – كيا سورينتو الجديدة كلياً هي أول سيارة للعلامة تحصل على نظام الكبح الأوتوماتيكي الجديد للحماية من الاصطدامات المتعددة، والذي يتم تفعيله بعد تفعيل الوسائد الهوائية للسيارة.
هدف النظام الجديد هو الحماية من الاصطدامات الثانوية بعد الاصطدام الأوليّ، وقد أعلنت كيا عن إطلاق النظام الجديد في المزيد من موديلاتها العام القادم.
ويتم تفعيل النظام بعد الوسائد الهوائية فوراً، مع حساب سرعة واتجاه السيارة وتطبيق مستوى الكبح الملائم للتحكم فيها.
وصرحت كيا أن النظام لا يعمل في السرعات التي تتعدى 177 كلم\س “لأن الكبح في السرعات المرتفعة قد يؤدي لمشاكل أخطر”.
كانت هذه تفاصيل خبر موديلات كيا ستحصل على نظام كبح متطور في 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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