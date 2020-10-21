شاهد.. اللقطات الأولى لشاحنة هامر "الكهربائية"

بعد طول انتظار ،أزاحت شركة GMC الستار عن الجيل الجديد المرتقب من سيارات هامر بالمحرك الكهربائي والمخصصة للطرح عام 2022.

ونشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، اللقطات الرسمية الأولى للشاحنة الكهربائية الجديدة، بعد أشهر من التكهنات التي شهدت نشر تصميمات غير رسمية تتوقع ما ستكون عليه الشاحنة المنتظرة.









وأفاد الموقع بأن شاحنة هامر الجديدة تكلفتها الرسمية ستبدأ من 79.995 ألف دولار، وستتوفر بخيارات من المحرك ما بين 2 و 3 محركات، بنطاق سير يتخطى (350 ميل) كحد أقصى لطاقة البطاريات.







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ومن الداخل، تحظى الشاحنة بمنظومة تقنية تشمل شاشة عرض يتراوح قياسها ما بين 13.4 و 12.3 بوصة، كما تحظى بأنظمة قيادة من ضمنها نظام مخصص لاقتحام الطرق الوعرة .









ومما لم تكشف عنه GMC من معلومات تخص الشاحنة حتى الآن، سعة الطاقة وعزم السحب.

وتطرح الشاحنة بالأسواق بداية من عام 2022 المقبل، على أن يفتح باب الحجز للشراء خلال الأشهر المقبلة .



