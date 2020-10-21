نيسان ماجنيت 2021 الإنتاجية تنطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت نيسان عن “ماجنيت” الإنتاجية الموجهة للهند بشكل رئيسي ولعدة أسواق عالمية أخرى، بدون تغييرات ملحوظة للتصميم الخارجي مقارنة بالنسخة الاختبارية التي تم تدشينها مؤخراً. وتأتي ماجنيت الإنتاجية بشاشة 8 إنش لنظام المعلومات الترفيهية ولوحة عدادات 7 إنش وتطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي ونوافذ كهربائية وزر تشغيل ووقف المحرك والمزيد. وتعتمد ماجنيت على شاسيه مشترك مع شركة رينو، وستنطلق بمحرك 1 لتر بالتنفس الطبيعي بقوة 70 حصان وناقل يدوي 5 سرعات، ومحرك ثاني 1.0 لتر تيربو بقوة 95 حصان وناقل حركة CVT. Advertisements وستطرح نيسان أصغر كروس أوفر في مجالها في الربع الأول من 2021. Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

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