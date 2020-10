نيسان ماجنيت 2021 الإنتاجية تنطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت نيسان عن “ماجنيت” الإنتاجية الموجهة للهند بشكل رئيسي ولعدة أسواق عالمية أخرى، بدون تغييرات ملحوظة للتصميم الخارجي مقارنة بالنسخة الاختبارية التي تم تدشينها مؤخراً.

وتأتي ماجنيت الإنتاجية بشاشة 8 إنش لنظام المعلومات الترفيهية ولوحة عدادات 7 إنش وتطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي ونوافذ كهربائية وزر تشغيل ووقف المحرك والمزيد.

وتعتمد ماجنيت على شاسيه مشترك مع شركة رينو، وستنطلق بمحرك 1 لتر بالتنفس الطبيعي بقوة 70 حصان وناقل يدوي 5 سرعات، ومحرك ثاني 1.0 لتر تيربو بقوة 95 حصان وناقل حركة CVT.

وستطرح نيسان أصغر كروس أوفر في مجالها في الربع الأول من 2021.

