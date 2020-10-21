الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جينيسيس معلومات وصور جديدة لـ G70 فيس ليفت بعد شهر من تدشينها، أهمها تحسن الهدوء في المقصورة بفضل استخدام زجاج Acoustic جديد للنوافذ والزجاج الأمامي، كما حصلت السيارة على لوحة عدادات 8.0 إنش محدثة وشاشة لمسية 10.25 إنش أكبر حجماً لنظام المعلومات الترفيهية. ويدعم النظام الترفيهي تطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي والتحكم الصوتي، مع شحن لاسلكي أسرع للجوال. Advertisements وستتوفر جينيسيس G70 فيس ليفت بمحرك 2.0 لتر 4 سلندر توربو بقوة 252 حصان وعزم 353 نيوتن متر، ومحرك V6 تيربو مزدوج 3.3 لتر بقوة 370 حصان وعزم 510 نيوتن متر، مع محرك ديزل لكوريا الجنوبية بقوة 202 حصان. وتشمل المزايا الاختيارية للسيارة مكابح بريمبو عالية الأداء وقفل تفاضلي محدود الانزلاق ونظام عادم رياضي ونظام تعليق متكيف والمزيد. Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جينيسيس G70 فيس ليفت تكشف معلومات وصور جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.