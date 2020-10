جينيسيس G70 فيس ليفت تكشف معلومات وصور جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت جينيسيس معلومات وصور جديدة لـ G70 فيس ليفت بعد شهر من تدشينها، أهمها تحسن الهدوء في المقصورة بفضل استخدام زجاج Acoustic جديد للنوافذ والزجاج الأمامي، كما حصلت السيارة على لوحة عدادات 8.0 إنش محدثة وشاشة لمسية 10.25 إنش أكبر حجماً لنظام المعلومات الترفيهية.

ويدعم النظام الترفيهي تطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي والتحكم الصوتي، مع شحن لاسلكي أسرع للجوال.

وستتوفر جينيسيس G70 فيس ليفت بمحرك 2.0 لتر 4 سلندر توربو بقوة 252 حصان وعزم 353 نيوتن متر، ومحرك V6 تيربو مزدوج 3.3 لتر بقوة 370 حصان وعزم 510 نيوتن متر، مع محرك ديزل لكوريا الجنوبية بقوة 202 حصان.

وتشمل المزايا الاختيارية للسيارة مكابح بريمبو عالية الأداء وقفل تفاضلي محدود الانزلاق ونظام عادم رياضي ونظام تعليق متكيف والمزيد.

