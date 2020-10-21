"المنصور" تطلق حملة خصومات عل صيانة أوبل وشيفروليه

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة المنصور للسيارات، وكيل علامتي أوبل وشيفروليه في مصر، أكبر حملة خصومات على صيانة سيارات العلامتين الألمانية والأمريكية.

وتصل الخصومات التي أعلنت عنها "المنصور"، لعملاء أوبل وشيفروليه إلى 30% على زيت المحرك

"شل برو" وفلتر الزيت، لتبدأ أسعارهما لعملاء شيفروليه الملاكي من 599 جنيه، ولعملاء أوبل 849 جنيهاً.

قدم "المنصور"، خصومات حتى 25% على بعض قطع الغيار، و20% على

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المصنعيات عند تغييرها.

وقالت الصفحة الرسمية لـ "OPEL"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن حملة الخصومات بدأت من يوم 17 أكتوبر الجاري، دون أن تحدد موعداً لانتهائها.

وأكدت الصفحة الرسمية لـ"OPEL"، أن العرض ساري في جميع مراكز خدمة "المنصور"، ولدى بعض الوكلاء المعتمدين، ولفترة محدودة.