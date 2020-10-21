جيلي تطرح النسخة الصينية من BMW X6

كتب: باسل الحلواني

كشفت عملاق صناعة السيارات الصينية جيلي، عن سياراتها Tugella، التي تعد نسخة من سيارة بي إم دبليو الشهيرة X6.

وسوف يتم طرح Tugella، في الأسواق الروسية، وتتميز هذه السيارات بهيكل كروس أوفر انسيابي يشبه في تصميمه هياكل سيارات X6 الشهيرة من بي إم دبليو، مزود بانحناءات مدروسة لتحسين انسابية الهواء، ومزين بالكروم الذي يغطي بعض أجزءا من

المصابيح وممتصات الصدمات وفتحات العوادم.

وزودت هذه السيارة بمحركات توربينية بسعة 2.0 ليتر تولد عزما يعادل 200 أو 238 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

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وجاء هيكل هTugella، بطول 4 أمتار و60 سنتيمترا، وبعرض 187 سم، وارتفاع 164 سم، بينما تبلغ المسافة

بين محوري العجلات فيه 270 سم، وسعة صندوق الأمتعة 326 لترا، ويمكن زيادة هذه السعة إلى 1007 لترات في حال طي الصف الخلفي من المقاعد.

وتزخر السيارة من الداخل بالعديد من المواصفات وميزات الراحة، إذ زودت بمقاعد جلدية مريحة يمكن التحكم بوضعياتها ودرجة حرارتها عبر أنظمة كهربائية، وزودت بواجهة قيادة متطورة مجهزة بشاشة عملاقة تعمل باللمس يمكن استعمالها كلوحة عدادات إلكترونية وكأداة لمراقبة صور الكاميرات والتحكم بأنظمة المولتيميديا وضبط إعدادات القيادة والأنظمة الموجودة في السيارة.