موجز الخليج 365 للسيارات.. قائمة الأسرع وأسعار تويوتا ميراي

الخليج 365الأربعاء 2020/10/21 12:08 ص بتوقيت أبوظبي
ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
على مدار الـ10 سنوات الماضية، طرحت كبرى شركات السيارات مجموعة مميزة من الموديلات للسوق العالمية تميزت بسرعة فائقة، وحققت مبيعات كبيرة.
كشفت شركة كيا الكورية الجنوبية، عن النسخة الحديثة لعام 2021 من طراز "سيدونا" ضمن فئات VAN المخصصة لأكثر من 6 ركاب.
سوق السيارات المستعملة حول العالم يشهد حاليا توفر مجموعة كبيرة من الشاحنات تتمتع بقدرات مميزة وأيضا بتكلفة منخفضة، 10 آلاف دولار.
تخطط شركة شيفروليه الأمريكية لطرح مجموعة مميزة من الموديلات ضمن فئة SUV متوسطة الحجم، بداية عام 2021، من ضمنها النسخة الجديدة من طراز إكوينوكس Equinox الذي قالت إنه يتميز بالمزيد من الفخامة والرفاهية.
بسبب أزمة تفشي كورونا، Hقيمت فعاليات مهرجان السرعة السنوي المعروف باسم أسبوع "جود وود" بالمملكة المتحدة لهذا العام، عبر البث الإلكتروني فقط، من دون جماهير.
يميز طراز تويوتا ميراي Mirai كونه واحدا من أصل ثلاث موديلات، تعمل بطاقة الهيدروجين بسوق السيارات حول العالم.
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