مواصفات وأسعار تويوتا ميراي 2021.. ثالث السيارات الهيدروجينية

يميز طراز تويوتا ميراي Mirai كونه واحدا من أصل ثلاث موديلات، تعمل بطاقة الهيدروجين بسوق السيارات حول العالم.

ورغبة منها في منافسة الموديلات الأخرى العاملة بطاقة الهيدروجين ضمن فئته، قدمت ماركة تويوتا اليابانية نسخة جديدة حديثة لعام 2021 من طراز ميراي Mirai بقدرات مميزة استعرضها موقع "كار أند درايفر"، شملت الكشف عن قوة محرك النسخة الجديدة من الطراز ومواصفاته المتنوعة.

الأسعار

تشكل نسخة 2021 من طراز تويوتا ميراي Mirai، جيلا جديدا كليا من الطراز يطرح بقدرات خاصة وتصميم خارجي يظهر للمرة الأولى، ووفقا لموقع "كار أند درايفر"، فإن نسخة العام المقبل تقدمها تويوتا بفئة وحيدة بتكلفة 64 ألف دولار.





المحرك

الطراز يتوفر بمحركه الكهربائي العامل بخلايا الهيدروجين، ينتج قوة 151 حصان مع عزم دوران 247 لفة، قدم، وناقل سرعة مزود بسرعة وحيدة، كما يحظى الطراز بمعدل تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميلا في الساعة خلال 8.9 ثانية.

استهلاك الوقود

فيما يخص معدل استهلاك الطراز للوقود، فطراز تويوتا Mirai يستهلك من الطاقة جالونا لكل 67 ميل يقطعهم ما بين الطريق السريع وداخل المدن.

كما أفاد الموقع بأن الطراز يعمل بنطاق سير كحد أقصى لشحن الطاقة به، يصل لـ 400 ميل، بنسخته المطروحة لـ 2021.

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المساحة الداخلية

من الداخل، الطراز تتوفر به مساحة تكفي لـ 4 ركاب، وبالمقاعد الأمامية تتوفر مساحة امتداد للأقدام للأسفل تقدر بنحو 42.5 بوصة، وللأعلى لأمتداد الرأس تقدر بنحو 38.5 بوصة.

وبالمقاعد الخلفية تتوفر مساحة للأسفل لأمتداد الأقدام تقدر بنحو، 30.1 بوصة، ومساحة للأعلى لأمتداد الرأس تقدر بنحو 36.8 بوصة.

التقنيات

وتطرح نسخة 2021 من طراز تويوتا Mirai بمنظومة تقنية مميزة، تتضمن شاشة عرض عملاقة بمنطقة التحكم الوسطى يصل قياسها لـ 12.3 بوصة، بعد أن كان قياسها في النسخ السابقة من الطراز يتوقف عند حد 7.0 بوصة.

بالإضافة لخاصية اتصالا لاسلكي بالإنترنت ونظام صوتي مكون من 11 سماعة مكبرة من ماركة JBL، في حين يفتقر الطراز لأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.





الأمن والحماية

يحظى طراز تويوتا Mirai بأنظمة أمن وحماية، تشمل نظام الفرامل ذاتية التفعيل في حالات الطوارئ، ونظام الحفاظ على المسار، ونظام الحفاظ على مسافة آمنة بين السيارة والمركبات من حولها بضبط السرعة.