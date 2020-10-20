فولفو ستراقب السائقين لمنع التشتت أثناء القيادة

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الخليج ٣٦٥ نت – فولفو تشتهر باهتمامها الكبير بالسلامة في سياراتها، مع إثارتها للجدل والاعتراضات في بعض القرارات، مثل وضع حد أقصى للسرعة في جميع سياراتها عند 180 كلم\س، كما أنها تهدف باستمرار لتقليل تشتت السائق أثناء القيادة.
على سبيل المثال، XC40 الجديدة تأتي بنظام تحكم صوتي متطور يسمح للسائق بالتحكم في الحرارة والملاحة ودرجة الصوت مع إبقاء اليدين على المقود.
والآن تهدف فولفو لوضع كاميرات ومستشعرات داخل المقصورة لمراقبة السائقين في جميع الأوقات وتحليل مدى إرهاقهم ونعاسهم أثناء القيادة للتدخل في حالات الطوارئ وفقدان السيطرة، وسنرى هذه الأنظمة في موديلات فولفو الجديدة قريباً.
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