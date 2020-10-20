وصول شفروليه تاهو 2021 الجديدة إلى وكالة الجميح “صور ومواصفات+السعر”

الخليج ٣٦٥ نت – وأخيراً وصلت شفروليه تاهو 2021 الجديدة كلياً إلى السوق السعودي لدى وكالة الجميح، حيث تتميز السيارة بحجمها الأكبر وشخصيتها الهجومية، وهاكم أبرز ما يُميزها.

تتمتع تاهو 2021 بتصميم شرس يظهر جلياً بشبكها الأمامي الحاد والمصابيح الامامية النحيلة والمصابيح النهارية على شكل حرف U مع مصابيح خلفية عمودية.. بينما الجنوط تتوفر بـ 18 و20 و22 بوصة.

أصبحت المقصورة أوسع وأفخم بتصميم عصري ومواد عالية الجودة وزخارف راقية، مع توفر شاشة معلومات ترفيهية 10.2 بوصة، عدادات رقمية 8 بوصة، نظام صوتي بوز 10 سماعات، 7 وسائد هوائية، سقف بانوراما، شحن لاسلكي.

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وتتاح تاهو 2021 بتقنيات متطورة بينها رؤية محيطية، مساعد تفادي الاصطدامات، مثبت سرعة متكيف، رؤية 360 درجة بـ 9 زوايا، نظام تعليق متكيف وأكثر.

تستمد تاهو الجديدة طاقتها عبر محرك 5.3 لتر 8 سلندر بقوة 355 حصان وعزم 519 نيوتن متر بناقل أوتوماتيكي 10 سرعات باستهلاك 9.8 كيلومتر لكل لتر.

الجدير بالذكر أن فئة الفل كامل بريمير سعرها 325,325 ريال شامل ضريبة 15%، وبمجرد أن يتم الكشف عن أسعار الفئات الأخرى لدى وكالة الجميح سنوافيكم بها بإذن الله.