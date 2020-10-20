جمس يوكن 2021 الجديدة تصل إلى وكالة الجميح “صور ومواصفات+السعر”

الخليج ٣٦٥ نت – وصلت جمس يوكن 2021 الجديدة كلياً للسوق السعودي لدى وكالة الجميح، حيث تأتي السيارة بحجم أكبر وشخصية مهيبة، وهاكم أبرز ما يُميزها.

حصلت يوكن الجديدة على شبك أمامي كبير يحيط به مصابيح أمامية على شكل حرف C، مع مصابيح نهارية مدمجة ومصابيح ضباب عمودية بمصد بارز اكثر، مع خلفية بمصابيح على شكل حرف L مقلوب، جنوط 18 أو 20 أو 22 بوصة.

وفي الداخل، تأتي يوكن 2021 بمقصورة أكثر فخامة بتنجيد جلد وزخارف خشب، وتتاح شاشة معلومات ترفيهية 10.2 بوصة، شاشة عرض علوية 15 بوصة، شاشة خلفية 12.6 بوصة، بالإضافة إلى نظام صوتي 14 سماعة بوز، سقف بانوراما وثلاجة.

Advertisements

وفيما يتعلق بالقوة، فتتوفر السيارة بخيارين من المحركات، الأول 5.3 لتر 8 سلندر بقوة 355 حصان وعزم 519 نيوتن متر والآخر لفئة دينالي سعة 6.2 لتر 8 سلندر بقوة 420 حصان وعزم 624 نيوتن متر يتصل بناقل أوتوماتيكي 10 سرعات باستهلاك وقود 9.8 كيلومتر لكل لتر ونظام تعليق متكيف.

وبالنسبة لأنظمة السلامة ومساعدة السائق النشطة، فتتوفر يوكن الجديدة كلياً بـ 7 وسائد هوائية، مساعد ركن، رؤية محيطية، تنبيه بالمشاة، نظام تعليق متكيف، وغيره الكثير من التقنيات المتطورة.

الجدير بالذكر أن فئة SLT سعرها 291,400 ريال شامل ضريبة 15%، وبمجرد أن يتم الكشف عن أسعار الفئات الأخرى لدى وكالة الجميح سنوافيكم بها بإذن الله.