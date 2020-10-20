إدارة إطفاء أمريكية تشعل سيارة موستنج شيلبي GT500.. لماذا؟

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الخليج ٣٦٥ نت – دمرت إدارة مكافحة الحرائق في مدينة “ديربورن” الأمريكية سيارة فورد موستنج شيلبي GT500 في تدريب غير تقليدي لهم.
الإدارة كشفت على وسائل التواصل الاجتماعي عن استخدام السيارة العضلية في التدريب على إنقاذ البشر العالقين في السيارات في الظروف الخطرة، لذا قاموا بإزالة سقف الموستنج وباب السائق وقسموا غطاء المحرك للنصف.
ويُذكر أن هذه الموستنج كانت اختبارية وقد تبرعت بها فورد لإدارة الإطفاء للتدريب عليها.
وتستمر أسعار موستنج شيلبي GT500 بالارتفاع بشكل هائل في الأسواق للطلب المرتفع عليها وقلة المعروض، لدرجة عرض إحدى وكالات السيارات في كاليفورنيا لنسخة بـ 205,890 دولار! (770,000 ريال)، أي أغلى من السعر القياسي بـ 100,000 دولار (375,000 ريال).
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