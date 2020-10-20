يلو ..تاريخ طويل من تقديم خدمة مميزة للعملاء

الخليج ٣٦٥ نت- في إطار سعيها المستمر للحفاظ على ريادتها فقد رأت الإدارة أنه قد حان الوقت المناسب لاخذ خطوة نحو المستقبل من خلال تحويل “الوفاق لتأجير السيارات” إلى هويتها الجديدة “يلو لتأجير السيارات” وذلك بهدف التطور والانتشار والتوسع العالمي بما يتوافق مع رؤية 2030 في المملكة العربية السعودية، ونستعرض فيما يلي تاريخ شركة يلو وأبرز خدماتها.

تأسست يلو لتأجير السيارات مطلع القرن 21 تحت مسمى الوفاق لتأجير السيارات وأصبحت أشهر شركة تأجير سيارات بالسعودية طيلة عقدين من الزمن.

بدأت الشركة تحت مسمى الوفاق عام 2000، لتفتح في عام 2004 أول فرع لها داخل مطار جدة الدولي، وتستطيع في 2015 تثبيت أقدامها داخل السوق السعودي من خلال تقديم خدماتها عبر 14 فرع حول المملكة.

مع مرور الوقت تطورت يلو (الوفاق) واستطاعت تقديم خدماتها عبر أكثر من 70 فرع حول المملكة، حتى استطاعت في 2010 تقديم أولى مكاتبها الخارجية عبر فرع مطار دبي الدولين لتلحق به في 2011 فرع آخر داخل مطار القاهرة الدولي.

وتوالت فيما بعد نجاحات الشركة من خلال تطوير خدماتها وتوسيع شبكتها من الفروع في مصر والإمارات وتركيا، حتى استطاعت تتويج مجهوداتها من خلال توقيع عقد شراكة مع شركة يوربكار عام 2019، ليستطيع عملاء الوفاق تأجير سياراتهم بسهولة من مكاتب الشركة الفرنسية المنتشرة في كافة أنحاء العالم.

وخلال تاريخها الحافل، ساهمت يلو بقوة في العديد من حملات خدمة المجتمعية مثل “حملة حياتك لا تدخنها”، “مبادرة طرق آمنة” بالإضافة إلى تعاونها مع مدينة الملك سعود الطبية خلال أزمة الكورونا الاخيرة، وأخيراً دورها البارز في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال عقد شراكة مع جمعية الإرادة لرعاية الموهوبين من ذوي الإحتياجات الخاصة.

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كما حرصت الشركة دائماً على توفير أفضل الخدمات لعملائها حرصاً على راحتهم فقدمت لهم عضويات أميالي من “يلو” والتي تنقسم إلى ثلاثة مستويات هي العضوية:

الصفراء الفضية الذهبية

هذا بالإضافة إلى العديد من الخدمات المميزة والتي تتضمن:

العضوية العائلية

خدمة الصيانة المتنقلة

خدمة التأجير طويل الأمد

خاصية تنفيذ الحجز إلكترونياً

تأمين يلو ( درع يلو ودرع يلو بلس)

هذا والجدير بالذكر أن يلو لتأجير السيارات تقدم أسطول ضخم ومتنوع من السيارات الحديثة، حيث يبلغ عمر خدمة السيارة 24 شهر كحد أقصى.

ويمكنك تأجير سيارتك عبر موقع أو تطبيق يلو لتأجير السيارات، علماً بأن الشركة تتيح خدمة الصيانة المتنقلة بأنحاء المملكة ما يوفر لك الأمان والمساعدة اللازمة أينما كنت.

موقع يلو لتأجير السيارات: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909

تحميل تطبيق يلو لتأجير السيارات: قوقل بلاي – آبل ستور