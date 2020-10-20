“بالفيديو” كيا K5 2021 تتباهى بقدراتها مقارنة ببي ام دبليو الفئة الثالثة

الخليج ٣٦٥ نت – أصدرت كيا إعلاناً جديداً لـ K5 GT الأعلى أداءً في المجال بمحرك تيربو بقوة 290 حصان ودفع كلي، والمثير في الإعلان هنا هو ذكر نقاط تفوق K5 GT على بي ام دبليو الفئة الثالثة، تحديداً نسخة 330i.

الإعلان يشير إلى تفوق كيا K5 GT في التسارع والمنعطفات أمام بي ام دبليو الفئة الثالثة، لذا فضلت K5 GT منافسة نفسها في الإعلان لإبراز مزاياها.

وبالنسبة للأسعار فتبدأ كيا K5 من 23,490 دولار قبل الضرائب (88,000 ريال) وتصل إلى 37,950 دولار (142,000 ريال) لفئة GT فل أوبشن، ما يجعلها أرخص من بي ام دبليو 330i بأكثر من 4,000 دولار (15,000 ريال).

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