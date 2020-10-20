أسبوع "جود وود" ينطلق افتراضيا لأول مرة.. أقوى السيارات الخارقة في العالم

بسبب أزمة تفشي كورونا، Hقيمت فعاليات مهرجان السرعة السنوي المعروف باسم أسبوع "جود وود" بالمملكة المتحدة لهذا العام، عبر البث الإلكتروني فقط، من دون جماهير.

ورغم ذلك، شارك عددا مميزا من السيارات الرياضية في عروض المهرجان للعام الجاري، بعد أن كان قريبا من إلغاء دورته لعام 2020 بسبب الجائحة.

واستعرض موقع "أوتو كار" البريطاني المختص بأخبار السيارات، قائمة، بأبرز السيارات الرياضية التي شاركت في عروض مهرجان أسبوع "جود وود" للسرعة لعام 2020.

بدأ الموقع قائمته، بطراز Lotus Evija، وهو موديل رياضي خارق من صنع ماركة لوتس البريطانية المصنعة للسيارات، يعمل بمجموعة من المحركات الكهربائية التي تنتج قوة 1923 حصانا.

كشف التقرير أيضا، عن مشاركة طراز Ford Mustang Mach-1، ضمن فئات موستانج الرياضية، الذي يعمل بمحرك قوي، من فئة v8 بسعة 5.2 لتر، ينتج قوة 454 حصانا.

ومن ماركة مكلارين البريطانية، شهد مهرجان "جود وود" الظهرو الأول لطراز ELVA الرياضي المميز، الذي يعمل بمحرك توربيني مزدوج، بسعة 4.0 لتر، فئة V8 ينتج قوة 804 حصان، مع قدرة تساعر من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة في أقل من ثانيتين، ومن صفر حتى سرعة 124 ميلا في الساعة خلال 6.7 ثانية.

من فورد أيضا، شارك ضمن أسبوع المهرجان لهذا العام، النسخة الأحدث من موديل Puma ST، التي تعمل بمحرك ذو 3 إسطوانات ينتج قوة 197 حصانا، وذو سعة 1.5 لتر.

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ومن ماركة بينتلي البريطانية، شارك بأسبوع جود وود لعام 2020، طراز Flying Spur المتوفر بمحرك W12، ينتج قوة 541 حصانا، وذو قدرة تسارع منص فر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 4.1 ثانية.

من بعده جاء ضمن القائمة، طراز تويوتا Yaris GR الرياضي، الذي شارك بالمهرجان بنسخة تعمل بمحرك توربيني بقوة 257 حصانا، وذات سعة 1.6 لتر.

وشارك أيضا، طراز فورد الرياضي الخارق، GT، الذي يتوفر بمحرك توربيني مزدوج فئة V6 بسعة 3.5 لتر، ينتج قوة تتراوح بين 638 و 651 حصانا.

ومن ماركة بي إم دبليو، شارك بالمهرجان نسخة 2021 من طراز M5، الذي يطرح بمحرك رياضي قوي ينتج 616 حصان، ويتوفر للبيع بالأسواق الاوروبية بداية من العام القادم بتكلفة تبدأ من 98,095 ألف إسترليني.

ومن ماركة أودي الألمانية، كشفت قائمة "أوتو كار" عن مشاركة طراز R8 Green Hell، الذي يعمل بمحرك V10 ذو قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 62 ميلا في الساعة خلال 3.1 ثانية وتصل سرعته القصوى لـ 206 أميال في الساعة.

في ختام القائمة، جاء طراز أستون مارتن Vantage Roadster، الذي شارك بمهرجان السرعة بنسخة منه تعمل بمحرك V8 بسعة 4.0 لتر، تنتج قوة 503 حصان.



