شيفروليه إكوينوكس الجديدة.. بمواصفات "أكثر رفاهية"

تخطط شركة شيفروليه الأمريكية لطرح مجموعة مميزة من الموديلات ضمن فئة SUV متوسطة الحجم، بداية عام 2021، من ضمنها النسخة الجديدة من طراز إكوينوكس Equinox الذي قالت إنه يتميز بالمزيد من الفخامة والرفاهية.

وأشار موقع "كار أند درايفر"، في تقرير خاص عن الطراز الجديد، إلى أنه يتميز بمنظومة تقنية مختلفة وسيتم طرح 4 فئات بأسعار متفاوتة.

وأوضح أن الفئة الأولى منه بسعر 25 ألف دولار، والثانية LS، تتوفر بسعر 28 ألف دولار، والفئة الثالثة LT بسعر 29 ألف دولار، وأعلى فئة تتوفر من طراز شيفروليه هي فئة Premier التي تطرح بسعر 33 ألف دولار.





المحرك

المحرك يتوفر منه خياران الأول، توربيني بسعة 1.5 لتر، والثاني بسعة 2.0 لتر، ويعمل المحركان بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ9 سرعات.

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الوقود

الفئات العاملة بمحرك ذو سعة 1.5 لتر، تستهلك من الوقود معدل "جالون" كل 26 ميلا داخل المدن، ومثله كل 31 ميلا على الطريق السريع.

المساحة الداخلية

الطراز من الداخل يتوفر لـ 5 ركاب، وبالمقاعد الأمامية تتوفر مساحة للأسفل تصل لـ 40.9 بوصة، ومساحة للأعلى تصل لـ 40.0 بوصة، في حين يتوفر لدى المقاعد الخلفية، مساحة للأسفل تكفي لـ 39.9 بوصة، ومساحة للأعلى تصل لـ 38.5 بوصة.

التقنيات

الطراز يتمتع بمنظومة تقنية مميزة، تتضمن شاشة عرض بمنطقة التحكم الوسطى، بقياس يتراوح بين 7.0 و 8.0 بوصة، تعمل بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.







