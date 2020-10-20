هيونداي تقدم 24 مركبة للدعم الطبي لهيئة الهلال الأحمر السعودي للمساعدة في مكافحة فيروس كوفيد-19

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة هيونداي موتور عن مساهمتها بـ 24 مركبة تتضمن 20 سيارة إسعاف و4 مركبات للدعم الطبي لهيئة الهلال الأحمر السعودي لدعم الجهود التي تبذلها والمساعدة في التصدي لجائحة كوفيد-19.

وتأتي مساهمة شركة هيونداي موتور العالمية من خلال تقديم سيارات الإسعاف ومركبات الدعم من طراز H1 ، لمساعدة أبطال خطوط الدفاع الأمامية ودعم جهودهم، والتركيز على دور وكلاء شركاء هيونداي في المملكة الوطني والشعور بالمسؤولية المجتمعية من جهة، ودعم جهود هيئة الهلال الأحمر السعودي جائحة كوفيد-19 من جهة أخرى. وسيعمل وكلاء هيونداي بالمملكة العربية السعودية، شركة الوعلان للتجارة وشركة محمد يوسف ناغي للسيارات وشركة المجدوعي للسيارات على تسليم سيارات الإسعاف والمركبات مباشرةً لهيئة الهلال الأحمر في المملكة العربية السعودية.

وتسعى هيونداي موتور إلى مساعدة أبطال خطوط الدفاع الأمامية في هذا الوقت الحاسم تأكيداً على ضرورة تضافر الجهود وتعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام لمساعدة هيئة الهلال الأحمر والمساهمة الفعالة في دعم أفراد المجتمع.

وأشار بانغ سون جيونغ، نائب رئيس هيونداي للشرق الاوسط وأفريقيا، إلى أهمية تكاتف جهود الجميع في مواجهة هذا التحدي العالمي بقوله: “لطالما كانت الرعاية الإنسانية والمسئولية المجتمعية دائمًا في صميم رؤية وكلاء هيونداي بالمملكة، لخدمة مجتمعهم لذا لم يكن لدينا اي تردد في المبادرة مع وكلاء هيونداي بالمملكة خلال هذه الظروف، ونحن فخورون بما يقدمونه لهيئة الهلال الأحمر بالمملكة العربية السعودية.”

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وأضاف: “تأتي هذه المساهمة لإحداث أثر إيجابي في أوساط المجتمع السعودي، ونأمل أن تسهم هذه المبادرة في دعم تحقيق السلامة لمواطني المملكة العربية السعودية. ونعتقد أننا بالتعاون والعمل معا يمكننا التغلب على أي شيء، ونأمل أن تنتهي الجائحة قريبا ليتمكن الناس من العودة إلى حياتهم اليومية.”

تتضمن هذه المبادرة بدعم من وكلائها بالمملكة إحداث فرق اجتماعي أثناء جائحة كوفيد-19 والمساعدة في توفير سيارات إسعاف ومركبات من فئة H1.