- 1/2
- 2/2
الخليج ٣٦٥ نت – ميتسوبيشي أوتلاندر 2022 هي سيارة بالغة الأهمية للعلامة وستضطلع بدور محوري في خططها المستقبلية، ونعلم الآن مواصفات المحرك والشاسيه للجيل الجديد.
ميتسوبيشي سجلت مواصفات محرك أوتلاندر 2022 مع إدارة سلامة الطرق الأمريكية، لنعلم الآن أنها ستشارك المحرك مع نيسان اكس تريل الجديدة كلياً، سعة 2.5 لتر 4 سلندر بقوة 188 حصان.
وسيمثل محرك اكس تريل تحسنًا لا بأس به عن محرك أوتلاندر الحالي بقوة 166 حصان، كما نعلم أن أوتلاندر الجديدة ستشارك المنصة كذلك مع اكس تريل والعديد من تقنيات الداخلية والسلامة.
وأخيراً ستحصل أوتلاندر 2022 على نفس أنظمة الدفع الثنائي والكلي لاكس تريل، وسنعلم المزيد وقت تدشين السيارة في نهاية 2020 أو بداية العام القادم.
كانت هذه تفاصيل خبر ميتسوبيشي اوتلاندر 2022 ستأتي بمحرك نيسان! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المربع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.