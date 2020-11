كيا سبورتاج الجيل القادم يظهر بالشكل التخيلي

الخليج ٣٦٥ نت – تعمل كيا حالياً على تطوير جيل جديد لسبورتاج مع ظهوره في صور تجسسية مؤخراً والتأكيد على تدشينه في أبريل 2021، والآن نرى صور تخيلية دقيقة للسيارة القادمة.

وقد قرر الرسام استلهام تصميم هيونداي توسان الجديدة في تصميم سبورتاج، خاصة في التصميم الجانبي، مع خطوط جسد أكثر انسيابية وتركيز أقل على أقواس العجلات.

كما نرى خط سقف مائل في الخلف مثل توسان الجديدة، ومن المتوقع ازدياد طول سبورتاج الجديدة مقارنة بالموديل الحالي لتوفير مساحة أكثر رحابة في المقصورة.

من المتوقع مشاركة سبورتاج لمحركات توسان الجديدة، والتي تشمل محركات بنزين وديزل 1.6 لتر تيربو بأنظمة دفع أمامي وكلي، بالإضافة إلى محرك 2.5 لتر 4 سلندر بالتنفس الطبيعي ومحرك هجين 1.6 لتر، حسب السوق.

