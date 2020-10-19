نسخ محدودة.. طراز دودج الجديد الأقوى في العالم

الخليج 365الإثنين 2020/10/19 12:03 م بتوقيت أبوظبي
أجرت شركة هينيسي Hennessey تعديلات تقنية وتصميمية على سيارة دودج Durango SRT Hellcat، أسفرت عن زيادة هائلة في معدلات أداء السيارة.
الشركة الأمريكية قالت إن النسخة المعدلة من سيارة دودج المنتمية لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV تنطلق بقوة( 1026 حصانا) بفضل التعديلات، التي تم إجراؤها على المحرك V8 سعة 6.2 لتر بشكل عام وعلى الكمبريسور بوجه خاص.
وبفضل هذه التعديلات فإن السيارة المعدلة تتسارع من الثبات إلى 96.6 كلم/س في غضون 2.8 ثانية بدلا من 3.5.
وتمتاز نسخة هينيسي من دودج Durango SRT Hellcat من خلال التوقيعات والملصقات لشركة التعديل والموجودة على الجسم وبالمقصورة الداخلية.
ولم تكشف هينيسي عن سعر سيارتها، التي يقتصر إنتاجها على 50 نسخة منها.
وتجدر الإشارة إلى أن السيارة Dodge Durango SRT Hellcat تعتبر السيارة الأقوى على مستوى العالم بين فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض.
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