بطل ديربي ميلانو.. الجزائري بن ناصر يستفز جماهير إنتر

احتفل الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان على طريقته الخاصة، بفوز فريقه في مباراة ديربي الغضب أمام الجار الأزرق إنتر ميلان.
ميلان حقق فوزا صعبا وغاليا على إنتر بنتيجة 2-1، في مباراة جمعت بينهما على ملعب سان سيرو مساء السبت، ضمن مباريات الدوري الإيطالي.
واستفز بن ناصر جماهير إنتر بعد الفوز بالمباراة، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر: "ميلان حمراء"، في إشارة إلى اللون المميز لقمصان فريقه.
وبعيدا عن تغريدة اللاعب، نال بن ناصر إشادة كبيرة من وسائل الإعلام الإيطالية، والتي وصفته بأنه واحد من أبرز نجوم الديربي، بعد زميله الأسطورة زلاتان إبراهيموفيتش.
موقع "توتو ميركاتو ويب" منح بن ناصر 6 درجات من 10 كثاني أفضل لاعبي فريقه في المباراة، مُشيرا للدور الكبير الذي لعبه في خط الوسط بالشقين الدفاعي والهجومي.
وأكد المصدر أن بن ناصر يُظهر من أسبوع لآخر تطورا ملحوظا، مما سيجعل منه ملك خط وسط الميدان في المستقبل، خاصة أنه يمتلك لياقة بدنية مذهلة أظهرها في الأوقات القاتلة من عمر المباراة.
أما موقع "كالتشيو ميركاتو" فقد منح بن ناصر 7 درجات من 10 في المباراة، لافتا إلى أنه قدم عرضا مذهلا أمام أحد أقوى الفرق في الدوري الإيطالي.
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