بطل ديربي ميلانو.. الجزائري بن ناصر يستفز جماهير إنتر

احتفل الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب ميلان على طريقته الخاصة، بفوز فريقه في مباراة ديربي الغضب أمام الجار الأزرق إنتر ميلان.

ميلان حقق فوزا صعبا وغاليا على إنتر بنتيجة 2-1، في مباراة جمعت بينهما على ملعب سان سيرو مساء السبت، ضمن مباريات الدوري الإيطالي.

واستفز بن ناصر جماهير إنتر بعد الفوز بالمباراة، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر: "ميلان حمراء"، في إشارة إلى اللون المميز لقمصان فريقه.

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وبعيدا عن تغريدة اللاعب، نال بن ناصر إشادة كبيرة من وسائل الإعلام الإيطالية، والتي وصفته بأنه واحد من أبرز نجوم الديربي، بعد زميله الأسطورة زلاتان إبراهيموفيتش.

موقع "توتو ميركاتو ويب" منح بن ناصر 6 درجات من 10 كثاني أفضل لاعبي فريقه في المباراة، مُشيرا للدور الكبير الذي لعبه في خط الوسط بالشقين الدفاعي والهجومي.

وأكد المصدر أن بن ناصر يُظهر من أسبوع لآخر تطورا ملحوظا، مما سيجعل منه ملك خط وسط الميدان في المستقبل، خاصة أنه يمتلك لياقة بدنية مذهلة أظهرها في الأوقات القاتلة من عمر المباراة.



أما موقع "كالتشيو ميركاتو" فقد منح بن ناصر 7 درجات من 10 في المباراة، لافتا إلى أنه قدم عرضا مذهلا أمام أحد أقوى الفرق في الدوري الإيطالي.

