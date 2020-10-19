لعشاق المغامرة.. دراجة نارية جديدة من هوندا بقدرات خارقة

كشفت شركة هوندا النقاب عن الموديل الجديد من دراجتها النارية الشهيرة FORZA 350، الذي شهد العديد من التعديلات في القدرات وتغيير السعة الحجمية من 300 إلى 350 سنتيمترا مكعبا.



وأوضحت الشركة اليابانية أن الموديل Forza 350 الجديد ينطلق بسرعة قصوى تبلغ 137 كلم/س، وتمتاز بكسوة جديدة للمحرك.



ويبلغ معدل استهلاك الدراجة النارية من الوقود 3.3 لتر/100 كلم، كما يكفي خزان الوقود لبلوغ مدى السير 340 كلم، ومن المكونات التي شهدت أعمال التحسين الزجاج الأمامي ومكونات الكسوة.

ولم تطرأ أي تعديلات على الإطار الفولاذي الأنبوبي للدراجة النارية Forza ومجموعة التعليق وارتفاع المقعد 780 ملم.

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وتتوفر الدراجة النارية Forza 350 الجديدة بالألوان المعروفة Pearl Nightstar Black وPearl Cool White وMatt Cynos Gray Metallic واللونين الجديدين Matt Pearl Pacific Blue وPearl Falcon Grey.

وفي أغسطس /آب الماضي، طرحت هوندا دراجتها النارية CBR 600 RR، التي تعتمد على سواعد محرك رباعي الأسطوانات.

وأوضحت الشركة اليابانية أن محرك دراجتها رباعي الأسطوانات، الذي يستقر في إطار من الألومنيوم، يأتي بسعة 599 سنتيمترا مكعبا، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 64 نيوتن متر، وتتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة سداسي التعشيقات.

نصائح

وعند شرائك دراجة نارية لأول مرة عليك التعرف على أنواعها لاختيار الأنسب لاحتياجاتك، وهناك أربعة أنواع رئيسية يمكنك الاختيار بينها، هي: دراجة الطريق، والدراجة الجبلية، والدراجة الهجينة، والدراجة الكهربائية.