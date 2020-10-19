تفاصيل أرخص سيارة كهربائية في العالم

طرحت شركة داتشا الرومانية أول سيارة كهربائية من إنتاجها من فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV.

وأوضحت الشركة التي تعد أكبر مُصَنِّع للسيارات في رومانيا وتتبع مجموعة رينو الفرنسية أن سيارتها Spring Electric الجديدة ستكون أرخص سيارة كهربائية في العالم وتعتمد على محرك كهربائي بقوة 33 كيلووات.

ويتم إمداد المحرك بالطاقة الكهربائية عن طريق بطارية سعة 26.8 كيلووات/ساعة.

وتكفي شحنة البطارية لقطع مسافة 225 كلم وتصل السرعة القصوى لسيارة داتشا الكهربائية الجديدة إلى 125 كلم/ساعة، وتمتاز السيارة الكهربائية الجديدة بباقة التجهيزات البرتقالية، من خلال بعض اللمسات التصميمية باللون البرتقالي الزاهي، كما يتوافر للسيارة الجديدة باقة من الجنوط الفولاذية أو الجنوط المصنوعة من معدن خفيف.

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وتروج الشركة الرومانية لسيارتها الكهربائية الجديدة من خلال رحابة المقصورة الداخلية، وخاصة للركاب على المقعد الخلفي.

وتبلغ سعة صندوق الأمتعة 300 لتر، والتي يمكن زيادتها إلى 600 لتر عند طي مساند ظهر المقعد الخلفي، وتشمل باقة التجهيزات القياسية لسيارة داتشا Spring Electric الجديدة على نوافذ كهربائية وشاشة رقمية قياس 5ر3 بوصة بين العدادات الرقمية المستديرة، لعرض المعلومات الإضافية.

ويمكن لقائد السيارة تفعيل المساعد الصوتي من أندرويد أو أبل بضغطة زر على المقود متعدد الوظائف، وتضم باقة التجهيزات الاختيارية مكيف هواء يدوي ونظام ملتيميديا بشاشة قياس 7 بوصة ومرايا جانبية قابلة للضبط كهربائيا.

وأعلنت شركة داتشا أنه يمكن حجز السيارة الكهربائية Spring Electric الجديدة بداية من ربيع 2021، على أن يتم تسليمها للعملاء خلال النصف الثاني من العام المقبل.

ورغم تأكيد الشركة الرومانية على أن سيارتها الكهربائية الجديدة ستكون أرخص سيارة كهربائية ، إلا أنها لم تفصح عن أية تفاصيل بشأن الأسعار المتوقعة.