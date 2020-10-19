وصول أول رحلة طيران تجارية إماراتية إلى إسرائيل المزيد

قالت شركة الاتحاد للطيران اليوم الإثنين، إنها ستصبح أول شركة طيران خليجية تشغل رحلات ركاب تجارية من وإلى إسرائيل لنقل أبرز شركات السياحة والطيران الإسرائيلية إلى دولة الإمارات .



وسوف تغادر الرحلة التي سيتم تشغيلها بالشراكة مع مجموعة مامون، تل أبيب في 19 أكتوبر/ تشرين الأول على طائرة الاتحاد بوينج دريملاينر 787 في رحلة تستغرق 3 ساعات ونصف من إسرائيل إلى الإمارات، فيما تغادر رحلة العودة أبوظبي في 21 أكتوبر/ تشرين الأول، وفقا لبيان الشركة.

وستنقل الرحلة مجموعة من قادة قطاع السفر وصناع القرار ووكلاء السفر والشحن والإعلاميين للتعرف على أبوظبي والإمارات العربية المتحدة بصورة عامّة وذلك بناءً على دعوة من الاتحاد للطيران وممثلي قطاع السياحة في أبوظبي.

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ويمثل ذلك أحدث التطورات في العلاقات المتنامية بين الدولتين بعد توقيع معاهدة سلام بين دولة الإمارات وإسرائيل في واشنطن يوم 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، وبعد تشغيل الرحلة التجارية الرمزية لشركة العال، الناقل الوطني لإسرائيل بين تل أبيب وأبوظبي يوم 31 أغسطس/ آب الماضي.

ويأتي ذلك في ظل التعاون وفقا لاتفاقية السلام التي تم توقيعها مؤخرا. وكانت آخر سبل التعاون ما بين البلدين هو ترأس يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتية بحضور ممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي فريق الدولة المشارك في الجولة الأولى من المفاوضات حول اتفاقية حماية و تشجيع الاستثمار بين الإمارات وإسرائيل والتي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وتأتي الجولة الأولى من المفاوضات في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في أعقاب معاهدة السلام التاريخية الموقعة بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل، ورغبة من البلدين في توفير مناخ استثماري في إطار قانوني لجذب الاستثمارات المتبادلة.