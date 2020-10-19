قبل جولتي الحسم.. بلماضي يستعيد 3 مواهب في أوروبا

العين الرياضية - رمزي ونوغيالأحد 2020/10/18 02:42 م بتوقيت أبوظبي
تلقى المدرب الجزائري جمال بلماضي، على سلسلة من الأخبار السارة المتعلقة بعناصر مهمة في تشكيلته، خلال آخر 24 ساعة.
وضمن عودة 3 عناصر موهوبة وصغيرة في السن، للمنافسة الرسمية وفي دوريات كبيرة، ويتعلق الأمر بكل من آدم أوناس، وهشام بوداوي ويوسف عطال.
ويستعد المنتخب الجزائري لمواجهة زيمبابوي مرتين، في 12 و16 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التي يحمل لقبها.
ويتصدر منتخب الجزائر جدول ترتيب المجموعة الثامنة في التصفيات، برصيد 6 نقاط من فوزين أمام زامبيا وبوتسوانا، علما بأن الفوز في مباراتي زيمبابوي يضمن تأهله للبطولة القارية.
عطال تعافى
وشهدت الساعات الماضية تعافي نجم محارب الصحراء يوسف عطال، وذلك بعدما كانت التقارير الطبية الأولية بشأنه غير مطمئنة بالمرة، حيث تخوف الجميع من معاناته من إصابة خطيرة.
وتعرض عطال لإصابة منذ أسابيع مضت خلال المواجهة التي خسرها ناديه أمام باريس سان جيرمان، ويأمل الطاقم الفني للخضر أن يتمكن الظهير الأيمن من العودة للمنافسة في الأيام القادمة، مما سيسمح له بالتواجد في أفضل حال خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم، موعد المواجهتين في تصفيات كأس أمم أفريقيا أمام زيمبابوي.
بوداوي جاهز
وبجانب عطال، تعافى زميله في نادي نيس هشام بوداوي، من الإصابة التي كان يعاني منها لأكثر من شهر، وحرمته من المشاركة من جميع المباريات في الدوري الفرنسي.
ويفترض أن يظهر متوسط الميدان لأول مرة، عصر الأحد أمام سانت إيتيان، وهو الذي يعتبر من العناصر المحبوبة لدى الفرنسي باتريك فييرا.
وأكد فييرا أنه سيعتمد عليه بشكل مباشر، وهو ما يؤكد أن محارب الصحراء في الطريق الصحيح، وسيعود قريبا لتشكيلة جمال بلماضي، خلال توقف الفيفا القادم.
أوناس حاضر
وسار آدم أوناس على نهج مواطنيه عطال وبوداوي، بعدما سجل حضوره في قائمة ناديه الجديد كالياري الإيطالي لأول مرة، حيث يفترض أن يشارك في المباراة التي ستجمع فريقه بنظيره تورينو مساء الأحد.
وقد يظهر أوناس مع فريقه لبضعة دقائق، لاسترجاع لياقته، مثلما يصر على ذلك مدربه أوزيبيو دي فرانتشيكو.
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