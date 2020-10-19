قبل جولتي الحسم.. بلماضي يستعيد 3 مواهب في أوروبا

تلقى المدرب الجزائري جمال بلماضي، على سلسلة من الأخبار السارة المتعلقة بعناصر مهمة في تشكيلته، خلال آخر 24 ساعة.

وضمن عودة 3 عناصر موهوبة وصغيرة في السن، للمنافسة الرسمية وفي دوريات كبيرة، ويتعلق الأمر بكل من آدم أوناس، وهشام بوداوي ويوسف عطال.

ويستعد المنتخب الجزائري لمواجهة زيمبابوي مرتين، في 12 و16 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 التي يحمل لقبها.

ويتصدر منتخب الجزائر جدول ترتيب المجموعة الثامنة في التصفيات، برصيد 6 نقاط من فوزين أمام زامبيا وبوتسوانا، علما بأن الفوز في مباراتي زيمبابوي يضمن تأهله للبطولة القارية.

عطال تعافى

وشهدت الساعات الماضية تعافي نجم محارب الصحراء يوسف عطال، وذلك بعدما كانت التقارير الطبية الأولية بشأنه غير مطمئنة بالمرة، حيث تخوف الجميع من معاناته من إصابة خطيرة.

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وتعرض عطال لإصابة منذ أسابيع مضت خلال المواجهة التي خسرها ناديه أمام باريس سان جيرمان، ويأمل الطاقم الفني للخضر أن يتمكن الظهير الأيمن من العودة للمنافسة في الأيام القادمة، مما سيسمح له بالتواجد في أفضل حال خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم، موعد المواجهتين في تصفيات كأس أمم أفريقيا أمام زيمبابوي.

بوداوي جاهز

وبجانب عطال، تعافى زميله في نادي نيس هشام بوداوي، من الإصابة التي كان يعاني منها لأكثر من شهر، وحرمته من المشاركة من جميع المباريات في الدوري الفرنسي.

ويفترض أن يظهر متوسط الميدان لأول مرة، عصر الأحد أمام سانت إيتيان، وهو الذي يعتبر من العناصر المحبوبة لدى الفرنسي باتريك فييرا.

وأكد فييرا أنه سيعتمد عليه بشكل مباشر، وهو ما يؤكد أن محارب الصحراء في الطريق الصحيح، وسيعود قريبا لتشكيلة جمال بلماضي، خلال توقف الفيفا القادم.

أوناس حاضر

وسار آدم أوناس على نهج مواطنيه عطال وبوداوي، بعدما سجل حضوره في قائمة ناديه الجديد كالياري الإيطالي لأول مرة، حيث يفترض أن يشارك في المباراة التي ستجمع فريقه بنظيره تورينو مساء الأحد.

وقد يظهر أوناس مع فريقه لبضعة دقائق، لاسترجاع لياقته، مثلما يصر على ذلك مدربه أوزيبيو دي فرانتشيكو.