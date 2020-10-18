كيف استفادت يلو من التطور التكنولوجي في مجال تأجير السيارات

الخليج ٣٦٥ نت- تأسست شركة الوفاق لتأجير السيارات (يلو) في عام 2000، وخلال 20 عاماً، أصبحت من أشهر الشركات السعودية في قطاع تأجير السيارات، وهو ما لم يقتصر على المملكة فقط، بل أنها قد توسعت عبر أكثر من 90 فرعاً منتشرين في مختلف المدن السعودية وكذلك في الإمارات ومصر، إضافة الى شاركتها مع “يوروب كار” لتتواجد في أكثر من 3900 فرع حول العالم.

ومن خلال سعيها الدؤوب للحفاظ على ريادتها حرصت شركة الوفاق لتأجير السيارات (يلو) على تطوير كافة خدماتها لتوفير الراحة لعملائها، حيث استفادت من التطور التكنولوجي وسخرته لخدمة عملائها من خلال تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية مثل المحادثة الآلية على الواتساب (chat bot)، المحادثة الحية في الموقع والتطبيق للهواتف الذكية، وخدمة تنفيذ الحجز الالكتروني.

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فمن خلال خدمة المحادثة الحية (Live chat) يمكنك بسهولة التحدث مع المجيب الآلي والذي يقوم بالإجابة عن كافة استفساراتك بسهولة بدون الحاجة للإنتظار، كل ما عليك فعله هو الدخول إلى الموقع ثم الضغط على أيقونة المحادثة أسفل الشاشة على اليمين، حيث سيقوم أحد ممثلي خدمة العملاء بالرد عليك.

وبجانب خدمات المحادثة الآلية الواتساب استطاعت شركة الوفاق لتأجير السيارات (يلو) أن تطور خدمات التطبيق الخاص بها، إضافة على الخدمات التقليدية للتطبيق مثل الحجز واستعراض الفروع والسيارات المتاحة، تم تطوير التطبيق ليقدم خدمة تنفيذ الحجز الكترونياً ودون الحاجة للتعامل مع موظف التأجير. واليوم من خلال خدمة تنفيذ الحجز الإلكتروني يمكنك من خلال التطبيق اختيار أقرب فرع لك، اختيار السيارة المناسبة لغرضك، توقيع العقد والدفع الإلكتروني.