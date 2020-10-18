“المرور” 4 أضرار تسببها زيادة حمولة النقل الثقيل

الخليج ٣٦٥ نت – حذرت الإدارة العامة للمرور عبر الحساب الرسمي على موقع تويتر، من مخاطر زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الثقيل عن الحد المسموح به.



وأكدت إدارة المرور أن هذا التصرف الخاطئ يضر بالمركبة، ومستخدمي الطريق، بالإضافة لضررها على البنية التحتية للطرق.

ونشرت الإدارة انفوجرافيك توعوي يوضح أربعة أضرار تسببها زيادة أبعاد الحمولة المنقولة، وهي كما يلي:

– تكسر وتلف الطريق

– حجب رؤية مستخدمي الطريق

– صعوبة السيطرة على المركبة

– تؤثر على سلامة المركبة