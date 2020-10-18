“بالصور” طائرات إندونيسية ترتدي الكمامة للتوعية بخطر الكورونا

الخليج ٣٦٥ نت – تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لطائرة متوقفة في إحدى مطارات إندونيسيا ترتدي الكمامة؛ للتوعية بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد. وظهرت الطائرة مرتديه كمامة زرقاء اللون بها رسومات عديدة تُشبه الرسوم المتحركة في أفلام الكرتون؛ للتوعية والتشديد على أهمية الإلتزام بارتداء الكمامة لمنع تفشّي فيروس كورونا “كوفيد-19” في العالم. وتجدر الإشارة إلى أن فيروس كورونا تسبب في حدوث حالة من الشلل التام في حركة الطيران على مستوى العالم، وحالياً يعود الطيران بشكل تدريجي خوفاً من تفشي الوباء من جديد.

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