الدوري الإسباني.. قادش وخيتافي ينذران بكلاسيكو بدون فائز

شهدت الجولة السادسة من الدوري الإسباني خسارة ريال مدريد ضد قادش (0-1)، مساء السبت، قبل ساعات قليلة من هزيمة غريمه برشلونة بالنتيجة ذاتها ضد مضيفه خيتافي، قبل أيام من مباراة الكلاسيكو المرتقب بين قطبي إسبانيا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على برشلونة بملعب "كامب نو"، السبت المقبل، في مباراة الكلاسيكو بالجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وتعود آخر مرة فيها خسر ريال مدريد وبرشلونة معا في الجولة السابقة لمباراة الكلاسيكو إلى أبريل/نيسان من عام 2003، أي قبل 17 عاما، والطريف أن الهزيمتين كانتا بنفس النتيجة أيضا.

وخسر برشلونة 2-4 أمام ضيفه ديبورتيفو لاكورونيا، يوم 12 أبريل/نيسان 2003، في الجولة الـ29 من الدوري الإسباني، وفي اليوم التالي خسر ريال مدريد بنفس النتيجة خارج ملعبه أمام ريال سوسيداد.

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وفي الجولة الـ30 حل برشلونة ضيفا على ريال مدريد في ملعب "سانتياجو برنابيو"، وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1، حيث سجل رونالدو دا ليما هدف الريال، فيما تكفل لويس إنريكي، مدرب منتخب إسبانيا الحالي، بإحراز هدف الضيف الكتالوني.

جدير بالذكر أن ريال مدريد حقق لقب الليجا في ذلك الموسم، بعدما جمع 78 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين عن ريال سوسيداد الذي حل وصيفا، فيما أنهى برشلونة الموسم في المركز السادس بـ56 نقطة.





وتعد هذه هي أول مرة يخسر فيها ريال مدريد وبرشلونة في نفس الجولة دون تسجيل أهداف منذ 6 مايو/أيار 2000، حين سقط البارسا على ملعبه بثنائية دون رد أمام رايو فاييكانو، والريال أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف نظيف، في الجولة الـ36 من نسخة 1999-2000 في الليجا، والتي حقق ديبورتيفو لاكورونيا لقبها.