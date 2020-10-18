تويوتا لاندكروزر 2022 قد تأتي بنسخة رياضية V8

الخليج ٣٦٥ نت – يفترض أن تويوتا لاندكروزر ستظهر بشكل جديد في يونيو 2021، وكما يبدو فإن صانعة السيارات اليابانية تريد إضافة نسخة رياضية لها ضمن فئاتها.
يأتي هذا حسب المتحدث باسم تويوتا في أستراليا، إذ صرح في مقابلة بأنه لا يوجد أي مانع من حصول لاندكروزر وهايلكس على فئة جازو ريسينج GR الرياضية، ما يلمح إلى أن الشركة تدرس ذلك بالفعل خاصة وأن هايلكس GR تم تسجيل ملكيتها التجارية مؤخراً وتؤكد المصادر أنه جارٍ تطويرها.
الجدير بالذكر أن تويوتا لاندكروزر 2022 ستأتي بمحركات جديدة بينها تيربو ديزل V6، بينما نسخة GR قد تستخدم من لكزس محرك بنزين توين تيربو 4 لتر 8 سلندر.
كما يحتمل أيضاً تقديم فئة مخصصة للطرق الوعرة للاندكروزر، ما يعني بأن تويوتا تنوي طرح نسخ متعددة من الموديل بتعديلات متنوعة لتلبي متطلبات جميع العملاء.
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