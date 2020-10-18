الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلاً أو في الأحوال الجوية السيئة.
وأوضحت إدارة المرور أن عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلاً أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة، مخالفة مرورية تتراوح قيمة غرامتها المالية بين 1000 و2000 ريال.
وجاء في تغريدة المرور: “عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلاً يعيق رؤية المركبات الأخرى لك، مما يشكّل خطراً على مستخدمي الطريق”.
كانت هذه تفاصيل خبر عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلاً مخالفة.. وهذه غرامتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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