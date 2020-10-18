فولكسفاجن تكشف عن أيقونتها جولف GTI الجديدة

كشفت شركة فولكسفاجن الألمانية لتصنيع السيارات النقاب عن النسخة Clubsport الجديدة من أيقونتها Golf GTI بملامح أكثر شراسة.



وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها الجديدة يزأر بداخلها محرك تربو سعة 2.0 لتر وبقوة 220 كيلووات/300 حصان، بينما يبلغ عزم الدوران الأقصى 400 نيوتن متر.

وتتسارع السيارة المعتمدة على مجموعة تعليق يتم التحكم فيها إلكترونيا من الثبات إلى 100 كلم/س في أقل من 6 ثوان، فضلا عن الوصول إلى السرعة القصوى 250 كلم/س.

وتتميز النسخة الجديدة من خلال الإسبويلر الأمامي، مع شبكة المبرد الجديدة، وأشرطة العتبات العريضة على الجوانب والجناح الخلفي المزدوج. والسيارة مجهزة أيضا بمجموعة عادم رياضية ومقاعد رياضية حصرية.

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ومن المقرر أن تطلق فولكسفاجن النسخة Clubsport الجديدة من أيقونتها Golf GTI خلال الشهر القادم بسعر يبلغ 40 ألف يورو تقريبا.

ومطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أعلنت الشركة الألمانية عن إطلاق نسخة هجين Plug-in من أيقونتها Touareg بمستويين مختلفين من القوة وبسعر يبدأ من 72 ألفا و378 يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الهجين Touareg E-Hybrid تتوفر بقوة 280 كيلووات/380 حصانا، بينما يزأر الموديل Touareg R بقوة 340 كيلووات/462 حصانا.

ويتألف النظام الهجين من محرك بنزين V6 سعة 3 لتر وبقوة 240 كيلووات/340 حصانا مع آخر كهربائي بقوة 100 كيلووات/136 حصان، مع بطارية سعة 14.1 كيلووات ساعة.

وتصل السيارة إلى السرعة 135 كلم/س، ومدى السير 47 كلم. وعند تضافر كلا المحركين في عملية الدفع فإن تسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س يتم في أحسن الأحوال في غضون 5.1 ثانية. وهنا يزيد مدى السير إلى 800 كلم.