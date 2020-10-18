مرسيدس ايه ام جي GLE 43 تنضم لأسطول سيارات يلو

الخليج ٣٦٥ نت – دائماً ما تتفوق يلو بين شركات تأجير السيارات بفضل حرصها الدائم على خدمة عملائها وتقديم كل جديد، ذلك يتضمنه ضم مرسيدس ايه ام جي GLE 43 إلى أسطولها

التصميم

تتمتع GLE 43 بتصميم كوبيه رياضي وأنيق، ويظهر ذلك بوضوح من خلال الشبك الأمامي الضخم الذي يتوسطه خطي كروم فضي، بجانب مصابيح أمامية LED حادّة ومصابيح خلفية أنيقة تبرز شخصية السيارة.

الداخلية

أناقة المقصورة منقطعة النظير بفضل التصميم الانسيابي والخامات فائقة الجودة، كما أنها توفر أقصى هدوء وراحة ممكنة لجميع الركاب مع نظام صوتي محيطي فاخر، شاشة عرض رقمية بالكامل، إضاءة LED داخلية.

التقنيات

كشف النقاط العمياء

كاميرا 360 درجة

شاشة معلومات ترفيهية لمسية 12.3 بوصة

شاشة عرض البيانات على الزجاج الأمامي.

شحن لاسلكي للجوال

مصابيح متعددة الأشعة بتقنية LED.

المحركات

Advertisements

تستمد الاس يو في الألمانية الفاخرة طاقتها عبر محرك توين تيربو 3 لتر 6 سلندر بقوة 367 حصان وعزم دوران 520 نيوتن.متر.

هذا ويمكنك طلب مرسيدس ايه ام جي GLE 43 عبر موقع أو تطبيق يلو لتأجير السيارات مع توفر عضويات حصرية وخصومات وصيانة متنقلة لخدمتك على مدار الساعة.

موقع يلو لتأجير السيارات: اضغط هنا

رقم الحجز: 920002909

تحميل تطبيق يلو لتأجير السيارات: قوقل بلاي – آبل ستور