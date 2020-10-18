“المرور” تنبيه هام بشأن انسيابية الطرق في أوقات الصلاة

الخليج ٣٦٥ نت – نبّهت الإدارة العامة للمرور السعودي قائدي السيارات عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بضرورة الوقوف بالأماكن المخصصة في أوقات الصلاة؛ للمساهمة في انسيابية الطريق. وجاء في تغريدة المرور: “التزامك بالوقوف في الأماكن المخصصة خلال أوقات الصلاة، يعكس وعيك ويساهم في انسيابية الطريق خصوصًا في حالات الطوارئ”، مضيفاً: “التزم بالوقوف الصحيح ولا تكن سببًا في تعطل مصالح الآخرين”.

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