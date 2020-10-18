تعرف على الحالات الضرورية لإضاءة مصابيح السيارة أثناء القيادة

الخليج ٣٦٥ نت – أوضحت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الحالات التي يتوجب فيها على قائد السيارة إضاءة مصابيحها أثناء القيادة. وتشمل هذه الحالات ما يلي: إضاءة المصابيح نهاراً عند وجود ضباب كثيف أو عواصف رملية تحجب الرؤية.

إضاءة المصابيح ليلاً عند السير على أي طريق مجهز بإنارة عامة أو غير مجهز.

السيارات المزودة بأنوار خاصة للضباب واستخدامها فقط في حالة وجود ضباب أو سقوط ثلوج أو أمطار غزيرة.

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