صور.. سيارات مستعملة تضاعفت أسعارها بعد 20 عاما من طرحها

على الرغم من مرور أكثر من عقدين على طرحها، نجحت مجموعة مميزة من السيارات التي قدمت للأسواق في الفترة ما بين نهاية التسعينيات وبداية الألفية الجديدة، بالاحتفاظ بقيمتها السوقية، بل وشهدت زيادة في هذه القيمة مع مرور الزمن.

وقدم موقع "هوت كارز" المختص بأخبار السيارات، أبرز موديلات مطلع الألفية، التي شهدت زيادة في قيمتها السوقية، مقارنة بالسعر الذي طرحت به في عام طرحها منذ 20 عاما.

وبدأ الموقع بطراز أودي TT الرياضي المميز، وأفاد بأن النسخ التي طرحت من هذا الطراز في الفترة بين عام 1998 و عام 2006، شهدت ارتفاعا في قيمتها السوقية من ما يربو لـ 10 آلاف دولار، لتصبح قيمتها حاليا 15 ألف دولارا.

من بعدها ضمن القائمة، جاء طراز بي إم دبليو M5، وتحديدا النسخ التي طرحت منه ما بين عام 1998 وعام 2003، وأفاد موقع "هوت كارز"، أن هذه النسخ من الطراز، حين طرحت للمرة الأولى كان يتراوح سعرها الرسمي ما بين 20 ألفا و 30 ألف دولار، وهي تتوفر حاليا بسعر يتخطى 40 ألف دولار.

من بعدها جاء ضمن القائمة، شاحنة دودج Dodge RAM SRT10، التي طرحت في الفترة بين عام 2000 وحتى عام 2006، والنسخ المتوفرة من هذه الشاحنة في الوقت الحالي، ارتفعت قيمتها من 25 ألف دولار، لـ 30 ألف دولار.

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كما ذكر موقع "هوت كارز" بعد ذلك ضمن قائمته، طراز هوندا S2000 الرياضي، وتحديدا النسخ التي قدمت منه ما بين عام 2002 و عام 2009، وأفاد بأن هذا الطراز ارتفعت قيمته منه 40 ألف دولار، وقت طرحه، لـ 70 ألف دولار في الوقت الحالي.

من مرسيدس، جاء ضمن القائمة طراز Benz SL، وتحديدا النسخ التي طرحت منه في الفترة بين عام 1989 وعام 2002، والتي شهدت ارتفاعا في قميتها من 30 ألف دولار عند طرحها، لـ 45 ألف دولار.

جاء من بعدها ضمن القائمة من ماركة هوندا، طراز اكيورا NSX، وتحديدا النسخ التي طرحت منه ما بين عام 1990 و عام 2005، والذي تصل قيمته الحالية 80 ألف دولار، ما يوازي ضعف التكلفة التي طرح بها للمرة الاولى.

اختتم موقع "هوت كارز" القائمة، بطراز بي إم دبليو BMW M3، وتحديدا النسخ التي طرحت منه للبيع ما بين عام 2000 و 2006، التي شهدت ارتفاعا في قيمتها لـ 40 ألف دولار بعد أن كانت بقيمة 30 ألف دولار وقت طرحه.



