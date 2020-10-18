وسط لعنة الإصابات.. محرز حسنة جوارديولا الأبرز في قمة أرسنال

أثنى الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، على لاعبه الجزائري رياض محرز، عقب تألقه في مباراة أرسنال، مساء السبت.

ونجح مانشستر سيتي في الفوز على أرسنال بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الاتحاد، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "لسنا مستعدين للعب 90 دقيقة بمستوى عال باستمرار".

وأضاف المدرب الإسباني: "لدي أخبار سارة للغاية، وهي عودة برناردو سيلفا، كما أن فيل فودين ورياض محرز ظهرا بشكل رائع".

محرز لعب مباراة أرسنال بالكامل، وكان واحدا من أفضل اللاعبين في المباراة التي سجل فيها رحيم سترلينج الهدف الوحيد في الدقيقة 23.

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وتعد هذه هي ثالث مباراة يشارك فيها النجم الجزائري صاحب الـ29 عاما في الدوري الإنجليزي الممتاز، علما بأنه سجل هدفا وصنع مثله حتى الآن.

3 أخبار سيئة

من ناحية أخرى، كشف جوارديولا عن 3 أخبار سيئة بخصوص اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة خلال الفترة الماضية، وهم جابرييل جيسوس وبنجامين ميندي وإيمريك لابورتي.





وأوضح: "جيسوس سيغيب لأشهر أخرى، لديه مشكلة كبيرة في مقدمة الساق، وعلينا التحلي بالهدوء والتعامل معه بالحذر اللازم، هو لا يتدرب في الوقت الحالي".

وأكد جوارديولا أن ميندي سيغيب لمدة تتراوح بين 3و4 أسابيع، كما سيستمر غياب لابورت لمدة أسبوع على الأرجح.