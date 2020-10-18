"تمكو" تطلق أول موقع إلكتروني متخصص في بيع الإطارات

كتب: باسل الحلواني

أطلقت مؤخرًا شركة تمكو موقعها الإلكتروني، الذي يعد أول موقع متخصص في بيع الإطارات عبر الإنترنت، وتقدم تمكو تزامنًا مع هذا الإطلاق 5% خصمًا على جميع إطاراتها.

ويعد الموقع الجديد هو الذراع الإلكتروني لشركة تمكو وكيل ميشلان في مصر، وقالت الشركة عبر

بيان لها إن إطلاق المنصة الجديدة يأتي توفيراً للوقت والمجهود في عمليات البحث عن الإطارات وخاصة حال كان للإطار مواصفات خاصة.

Advertisements

أضاف البيان أن "تمكو"، تتيح لعملائها إمكانية تركيب الإطارات العالمية في العمل أو

المنزل، بالإضافة إلى تقديم خدمات الفك والتركيب والترصيص و استبدال "البلوف" مجانًا.

وتعد شركة تمكو وكيلاً لعدد من مصنعي إطارات حول العالم أبرزها" ميشلان- بى أف- بتلس - مارشال - لينج لونج - كومهو".

جدير بالذكر أن العديد من الشركات العاملة في قطاع السيارات قد اتجهت مؤخراً للاعتماد على الإنترنت، خاصةً في ظل جائحة فيرس كورونا المستجد.