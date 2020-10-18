كتب: باسل الحلواني أخطرت شركة الأمل للسيارات، وكيل علامة بي واي دي الصينية، شبكة موزعيها بتخفيض أسعار سيارتها السيدان المجمعة محلياً بي واي دي F3، موديل 2021. وتراجعت أسعار السيارة بي واي دي F3، التي تتوافر بفئة واحدة من التجهيزات بقيمة ألفي جنيه. Advertisements وأصبح سعر بي واي دي F3، موديل 2021، بعد التخفيضات الجديدة 166 ألف جنيه، بدلاً من 168 ألف جنيه. جنيه، بدلاً من 168 ألف جنيه. وتعتمد F3، على محرك سعة 1500 سي سي، مكون من أربع اسطوانات، بقوة قدرها 108 حصان، وعزم أقصى للدوران 145 نيوتن/ متر، مرتبط بناقل حركة عادي "مانيوال" مكون من 5 سرعات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وكيل بي واي دي يُخفض أسعار F3 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.