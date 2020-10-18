"نافارا" أحدث بيك من "نيسان".. تعرف على المواصفات

كتب: باسل الحلواني

تعد السيارة البيك آب رباعية الدفع الجديدة "نافارا"، التي قدمتها عملاق صناعة السيارات اليابانية "نيسان"، واحدة من أكثر السيارات قوة في العالم.

وتعد الملامح التصميمة للسيارة من أبرز ما يميزها، حيث منحها طابع القوة وملامح السيارات المخصصة للطرق الوعرة، والذي تجسد من خلال العجلات الكبيرة، والحواف

المدرعة بالفايبر المحيطة بحجرات العجلات، فضلا عن ممتصات الصدمات المدعمة بالمعدن.

وتطرح السيارة بنظامي دفع خلفي ورباعي، وبعدة أنواع من المحركات، محركات ديزل توربينية بسعة 2.5 لتر، ومحركات بسعة 2.3 لتر، وقد تطلق منها نسخ أكثر قوة بمحركات

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بسعة 3,6 لتر، جميعها مرتبط بناقل حركة أوتوماتيك.

وحصلت الواجهة الأمامية لـ"نافارا"، على تصميم مميز، حيث زودت بفتحات هوائية واسعة، ومصابيح ضباب أحيطت بإطارات برتقالية جذابة.

وتزخر السيارة بالعديد من ميزات الرفاهية مثل أنظمة التكييف الممتازة، وأنظمة كهربائية لتدفئة المقاعد والمقود، والمقاعد الجلدية المريحة المخصصة لـ 5 ركاب، فضلا عن أنظمة متطورة للتحكم بالقيادة تبعا لنوع الطريق، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية.