هوندا سيفيك 2021 تنطلق رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – تلقت هوندا سيفيك سيدان العديد من الترقيات التصميمية الخارجية والداخلية والتحديثات التقنية في موديل عام 2019، لذا ليس من المفاجئ أن يظل طراز 2021 دون تغيير.

وكما هو الحال مع أكورد 2021، فهناك شيء هام خسرته سيفيك سيدان، وهو ناقل الحركة اليدوي، والذي كان متوفراً لإصدارات LX وسبورت.

بالإضافة إلى ذلك، فقد رفعت هوندا أيضاً أسعار طراز العام الجديد، حيث يبدأ سعر سيفيك LX 2021 سيدان الأساسية من 21,050 دولار (79,000 ريال) بزيادة تبلغ 500 دولار (1,900 ريال) عن الموديل السابق، في حين ارتفع سعر إصدار سبورت بـ 600 دولار (2,250 ريال) وEX وتورينج بـ 500 دولار (1,900 ريال)، في حين انخفض سعر إصدار EX-L مقارنة بالموديل السابق بـ 500 دولار (1,900 ريال).

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من جانبها، تظل خيارات المحرك دون تغيير، حيث يظل الخيار الأساسي هو محرك بأربعة أسطوانات سعة 2 لتر بتنفس طبيعي بقوة 160 حصان و187 نيوتن.متر من عزم الدوران، وتتوفر إصدارات EX فما أعلى بمحرك بأربعة أسطوانات تيربو سعة 1.5 لتر بقوة 176 حصان و219 نيوتن.متر من عزم الدوران.

في الختام، لا يزال بإمكان عاشقي ناقل الحركة اليدوي الحصول عليه في سيارة سيفيك 2021 هاتشباك إذا اختاروا إصدار سبورت أو سبورت تورينج، حيث تتوفر سيفيك هاتشباك سبورت بسعر 23,100 دولار (86,500 ريال)، في حين أن سبورت تورينج تتوفر بسعر 28,400 دولار (106,500 ريال).